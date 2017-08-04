Следователи проверят, как в Югре малыш чуть не упал с козырька дома

Югорские следователи начали проверку информации СМИ о выходе ребенка на козырек подъезда дома через окно. Мальчик мог разбиться, сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Следователи Югры проверяют обстоятельства ЧП, случившегося в Сургуте 3 августа. В этот день маленький мальчик вышел на козырек подъезда многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, ребенок попал в опасную ситуацию, самостоятельно выйдя через окно квартиры, расположенной над козырьком. Спасти мальчика удалось прохожим.
Видео спасения ребенка было опубликовано в соцсетях и растиражировано СМИ. Для полного установления обстоятельств и причин произошедшего следователи проводят проверку.