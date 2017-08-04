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Главные новости Югры
13:21  04 августа 2017 0

Следователи проверят, как в Югре малыш чуть не упал с козырька дома

ЧП случилось в СургутеФото: Igor Kessler

Югорские следователи начали проверку информации СМИ о выходе ребенка на козырек подъезда дома через окно. Мальчик мог разбиться, сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи Югры проверяют обстоятельства ЧП, случившегося в Сургуте 3 августа. В этот день маленький мальчик вышел на козырек подъезда многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, ребенок попал в опасную ситуацию, самостоятельно выйдя через окно квартиры, расположенной над козырьком. Спасти мальчика удалось прохожим.

Видео спасения ребенка было опубликовано в соцсетях и растиражировано СМИ. Для полного установления обстоятельств и причин произошедшего следователи проводят проверку.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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