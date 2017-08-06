Югорские самоучки дома изготавливали патроны

За изготовление патронов двум югорчанам грозит тюрьма сроком на пять лет. Как уточнили в пресс-службе ОМВД России по Березовскому району, самоучки делали охотничьи патроны.
В июле, по данным полиции, у жителя села Саранпауль было обнаружено 11 патронов изготовленных кустарным способом. Еще один житель села Теги, как установили стражи порядка, занимался изготовлением охотничьих патронов в домашних условиях с 1999 года. В его доме было изъято 32 разнокалиберных патрона.
«По результатам проведенных исследований изъятые патроны являются охотничьими и снаряжены самодельным способом», — отметили в полиции.
В отношении обоих «умельцев» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление боеприпасов». Наказание предусматривает до пяти лет лишение свободы, а также штраф в сумме до 200 000 рублей.