{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Югры
11:02  06 августа 2017 0

Югорские самоучки дома изготавливали патроны

Клипарт. Оружие. Челябинск, патрон, обойма
Охотничьи патроны мужчина мастерили в домашних условияхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За изготовление патронов двум югорчанам грозит тюрьма сроком на пять лет. Как уточнили в пресс-службе ОМВД России по Березовскому району, самоучки делали охотничьи патроны.

В июле, по данным полиции, у жителя села Саранпауль было обнаружено 11 патронов изготовленных кустарным способом. Еще один житель села Теги, как установили стражи порядка, занимался изготовлением охотничьих патронов в домашних условиях с 1999 года. В его доме было изъято 32 разнокалиберных патрона.

«По результатам проведенных исследований изъятые патроны являются охотничьими и снаряжены самодельным способом», — отметили в полиции.

В отношении обоих «умельцев» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление боеприпасов». Наказание предусматривает до пяти лет лишение свободы, а также штраф в сумме до 200 000 рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров