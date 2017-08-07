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Главные новости Пермского края
19:06  07 августа 2017 0

Пермякам отдадут деньги, уплаченные ими за капремонт

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Фонд капремонта теперь сам раздает деньги жителямФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермский фонд капремонта заступился за жителей, которым пришлось оплатить долги, накопленные властями. Однако наличными деньги пермяки не получат.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае официально сообщает, что некоторым собственникам жилья вернут уплаченные деньги. Выяснилось, что в последние годы в случае приватизации недвижимости пермяки погашали долги за капремонт, хотя взносы обязан был платить муниципалитет. Однако фонд не вернет деньги наличными — просто будет произведен перерасчет взносов в счет будущих платежей.

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«Раньше граждане, приватизирующие свое жилье, были обязаны за свой счет гасить долги за капитальный ремонт. Хотя по факту эти долги накопил прежний собственник — муниципалитет. И люди оплачивали, вносили эти суммы в фонд. Теперь же мы будем производить перерасчет — все деньги, которые граждане внесли, будут зачтены в счет будущих платежей», — говорит исполняющий обязанности руководителя фонда Дмитрий Баранов. Погашения долгов вновь будут требовать от муниципальных властей.

Юрист пермского Фонда содействия ТСЖ, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Шестаков удивлен решением фонда капремонта. «В случае с капитальным ремонтом долги числятся за квартирой, а не „следуют“ за собственником. Выходит, если приватизировал, значит, взял на себя эти долги. Конечно, плохо, что муниципалитеты не платят взносы. Принятое решение — в пользу граждан, хотя фонд мог и не брать на себя эти обязательства. Посмотрим, удастся ли теперь получить средства от муниципалитетов», — пояснил он.

Ранее властями была анонсирована масштабная проверка деятельности фонда капремонта. Было заявлено также, что вернут деньги жителям тех домов, которые оказались ветхими и аварийными и были включены в программу ремонта по ошибке. А врио губернатора Максим Решетников на своей пресс-конференции 28 июня объявил, что поручил уволить за неудовлетворительные результаты работы прежнего и. о. гендиректора Фонда Сергея Сесюнина.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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