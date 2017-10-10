22:51 10 октября 2017 0

Кадыров признался, что полюбил Telegram за стикеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодарен Telegram за стикеры. Об этом глава региона написал во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, Telegram «хорош стикерами». «Иной раз удобно отвечать. Спасибо тому человеку, кто их придумал)», — отметил он.

Также Кадыров выразил убежденность в том, что в республике не будет анонимных Telegram-каналов. «У нас в регионе никаких анонимных каналов нет и не будет, мы говорим правду и не скрываем свои лица», — написал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация, что в преддверии президентских выборов 2018 года российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку.

По данным источника РБК, до конца октября Telegram-каналы будут запущены в Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Мурманске, Самаре, Орле, Омске, Махачкале, Новосибирске, Вологде, Краснодаре и Пятигорске.