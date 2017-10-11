В «Газпромнефть-Хантосе» побывали представители сибирских компаний, которые представили нефтяникам свои уникальные разработки в сферах IT, энергетики и теплосбережения.
С промышленниками встретился генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор, который подчеркнул, что сотрудничество с отечественными предприятиями-производителями является важной составляющей деятельности нефтяников. «Мы активно внедряем импортозамещающие технологии, в первую очередь для повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов», — отметил он.
Часть компаний, чьи представители присутствовали на встрече, уже сотрудничают с «Газпромнефть-Хантосом», но у всех наряду с традиционной продукцией есть уникальные наработки, которые готовы к массовому внедрению. В частности, нефтяников заинтересовала возможность использования взрывозащищенной системы отопления от новосибирского производителя, которая позволяет экономить до 50% электроэнергии.
«Нам интересны инновационные технологии, применяющиеся в различных отраслях, а не только в нефтегазовой, — отметил главный инженер, заместитель генерального директора „Газпромнефть-Хантоса“ Михаил Черевко. — Мы готовы внедрять их на своих объектах и будем мотивировать наших сервисных подрядчиков делать то же самое для решения самых амбициозных экономических задач, стоящих перед предприятием».