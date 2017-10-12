18:08 12 октября 2017 4

Депутат продолжает бороться с фильмом. Теперь на новом уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы продолжает свой «крестовый поход» против фильма «Матильды». Сегодня на своей странице в Facebook она публично обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на патриарха Кирилла. Ей показалось, что тот поддержал ее мнение о фильме.

«Ранее в ответах подчиненных Вам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта „Матильда“. Сегодня она есть. Прошу Вас, взять на личный контроль реализацию прокуратурой России полномочий, которых нет ни у Патриарха, ни у Муфтия, ни у депутата и людей, а есть у прокурора в силу закона. Внести представления в профильные министерства правительства РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на провокационный фильм „Матильда“», — написала Наталья Поклонская.

Депутат Госдумы не пояснила, какие именно слова дали ей повод считать, что РПЦ, до сих пор отказывавшаяся от критики фильма, решила поддержать ее позицию. В своем посте она лишь приводит ссылку на речь патриарха Кирилла на заседании Высшего церковного совета, прошедшего 12 октабря 2017 года. Про «Матильду» там ничего не сказано, но есть абзац про художественные образы в целом без указания конкретных произведений.

«К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне. Художник имеет право на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи», — высказался Патриарх на Совете.

После выступления он впервые прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», но так и не упомянул название киноленты. По его словам, при работе с историческими фактами необходимо быть добросовестным и избегать домыслов. «Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но ещё и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — передает слова патриарха «Национальная служба новостей».