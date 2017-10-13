В Челябинске карета скорой помощи загорелась прямо во время движения. В этот момент в кабине находилась роженица со схватками.
«Выезд был срочный, фельдшер попросил включить спецсигналы. До роддома не доехали метров 500, и тут из-под торпеды повалил дым, а потом вспыхнуло пламя, — рассказал порталу 74.ru водитель скорой Виктор Мацуев. — Пламя было приличным, пострадала не только торпеда, обгорел даже потолок, солнцезащитные щитки и фонарь. Я остановился и начал тушить машину. Хорошо, что огнетушитель сработал».
Медработники также посетовали на безразличие горожан. «Меня что поразило, на светофоре стояло много машин, они видели, что мы горим, но никто не вышел», — пожаловался водитель. Правда, когда начали выносить из машины будущую маму, проезжавшая мимо женщина остановилась и предложила довезти девушку до роддома. По словам фельдшера, сопровождавшего роженицу, еще немного — и в больницу они бы опоздали.
Водители челябинских скорых еще весной жаловались на ужасное состояние машин. Загоревшийся автомобиль, как заявил Мацуев, являлся одним из самых старых в автопарке.