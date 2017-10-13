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Главные новости Челябинской области
02:24  13 октября 2017 0

«Челябинская «скорая» загорелась по дороге в роддом. Будущей маме пришлось добираться в больницу на попутке. ФОТО

Авария грузовик. Нижневартовск., реанимация, скорая помощь, авария, 03
Состояние челябинского медицинского автопарка оставляет желать лучшегоФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске карета скорой помощи загорелась прямо во время движения. В этот момент в кабине находилась роженица со схватками.

«Выезд был срочный, фельдшер попросил включить спецсигналы. До роддома не доехали метров 500, и тут из-под торпеды повалил дым, а потом вспыхнуло пламя, — рассказал порталу 74.ru водитель скорой Виктор Мацуев. — Пламя было приличным, пострадала не только торпеда, обгорел даже потолок, солнцезащитные щитки и фонарь. Я остановился и начал тушить машину. Хорошо, что огнетушитель сработал».

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Водителю удалось оперативно потушить возгорание Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

Медработники также посетовали на безразличие горожан. «Меня что поразило, на светофоре стояло много машин, они видели, что мы горим, но никто не вышел», — пожаловался водитель. Правда, когда начали выносить из машины будущую маму, проезжавшая мимо женщина остановилась и предложила довезти девушку до роддома. По словам фельдшера, сопровождавшего роженицу, еще немного — и в больницу они бы опоздали.

Водители челябинских скорых еще весной жаловались на ужасное состояние машин. Загоревшийся автомобиль, как заявил Мацуев, являлся одним из самых старых в автопарке.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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