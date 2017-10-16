Водитель, покалечивший на остановке подростка, был пьян в момент аварии. Об этом «URA.RU» сообщили в ГАИ Перми.
Как удалось установить дознавателям, 29-летний местный житель управлял ВАЗ-21102. На перекрестке улиц Желябова и Комиссара Пожарского водитель во время разворота не справился с управлением и столкнулся со встречной отечественной легковушкой, которую от удара выбросило на остановочный комплекс.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 16-летний пешеход, — говорится в сообщении ГИБДД. — Юноша доставлен в медицинское учреждение с различными травмами, где в настоящее время находится на амбулаторном лечении».
Полицейские установили, что в момент ДТП виновник был пьян, ко всему прочему у него отсутствует страховой полис ОСАГО. Ранее горе-водитель не раз был лишен водительских прав.