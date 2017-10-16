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Главные новости Пермского края
08:53  16 октября 2017 0

В Перми сбили подростка, который стоял на остановке. ФОТО

Горожане обсуждают в соцсетях, кто стал виновником ДТПФото: «Мой город — Пермь» ВКонтакте

Подросток в Перми пострадал в результате ДТП, которое произошло рядом с остановкой на улице Пожарского в сторону торгового центра «Земляника».

По словам очевидцев, один из автомобилей поворачивал через две сплошные линии и врезался в другой. Вторая машина отлетела в остановку и задела мальчика. Инцидент произошел 15 октября, однако в полиции пока не дали официальных комментариев об инциденте.

Машина отлетела в сторону остановки и задела подростка
Фото: «Мой город — Пермь» ВКонтакте

ДТП уже активно обсуждают в соцсетях. «Сбил и причем сильно! Парень в реанимации!!! Поправляйся, паренек! Дай Бог тебе сил для выздоравления!!!» — пожелала Татьяна Паинова в группе «Мой город — Пермь». «Если ездишь лет 6-7 хотя бы, то ты просто умеешь ездить, остальное просто шлак, который заложен причинять вред и смерти, кто не должен водить авто!» — воскликнул пользователь Василий Пермь.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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