В Перми сбили подростка, который стоял на остановке. ФОТО

Подросток в Перми пострадал в результате ДТП, которое произошло рядом с остановкой на улице Пожарского в сторону торгового центра «Земляника».
По словам очевидцев, один из автомобилей поворачивал через две сплошные линии и врезался в другой. Вторая машина отлетела в остановку и задела мальчика. Инцидент произошел 15 октября, однако в полиции пока не дали официальных комментариев об инциденте.
ДТП уже активно обсуждают в соцсетях. «Сбил и причем сильно! Парень в реанимации!!! Поправляйся, паренек! Дай Бог тебе сил для выздоравления!!!» — пожелала Татьяна Паинова в группе «Мой город — Пермь». «Если ездишь лет 6-7 хотя бы, то ты просто умеешь ездить, остальное просто шлак, который заложен причинять вред и смерти, кто не должен водить авто!» — воскликнул пользователь Василий Пермь.