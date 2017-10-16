22:58 16 октября 2017 0

Ходят слухи, что "Четверка" опустеет - но на канале их опровергают Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Свердловское областное телевидение» готовится к масштабной реформе. По словам источников «URA.RU», в руководстве телеканала активно обсуждается реорганизация труда коллектива, в который может войти часть журналистов «Четвертого канала».

Реформа ОТВ, которая коснется всех сотрудников телеканала, пройдет уже этой зимой, сообщил «URA.RU» источник в правительственных кругах. «Изменения часто анонсируются на планерках, но никакой конкретики еще нет, все на уровне обсуждений. Идут разговоры о количестве тележурналистов, о формате работы», — рассказал инсайдер агентству.

По сведениям другого источника, ОТВ ждет большое расширение штата и совершенно новая концепция. Говорят, что на базе канала будет создана областная служба новостей — масштабный проект, объединяющий журналистов двух телеканалов. А обеспечить работу такого ресурса помогут экс-сотрудники «Четвертого канала», который аналогично переживает большую реформу.

«Есть версия, что директор „Четверки“ Элеонора Расулова планирует закрыть новостную программу, а ее сотрудники перейдут на ОТВ, — сказал осведомленный источник. — Всем известно, что директор „Четверки“ Элеонора Расулова планирует сменить тематику канала с политической на развлекательную».

Руководитель ОТВ Антон Стуликов в беседе с «URA.RU» частично подтвердил информацию о грядущих изменениях. Он заявил, что телеканал в новом сезоне предстанет перед телезрителями более современным. Но никаких планов насчет журналистов «Четверки» у Стуликова нет.

«Из-за прошедших выборов мы входим в новый сезон не как обычно в сентябре—октябре, а в феврале. Мы действительно хотим немного изменить эфир, сделать его более динамичным. Не точечно поменять какие-то программы, а изменить его идеологию», — сказал Стуликов.

Информацию о расширении штата Стуликов не подтвердил, и сказал, что нынешних сотрудников ОТВ ждет «перераспределение функционала» для эффективности. А по поводу создания областной службы новостей собеседник ответил: «Фактически, мы и так уже выполняем эту роль. По области кроме нас и „Вестей“ никто не ездит. Мы потом бесплатно раздаем исходники коллегам. Так работаем уже последние три-четыре года».

Директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова «URA.RU» сказала, что не планирует отказываться от новостных выпусков и сокращать штат сотрудников.

«Это высокорейтинговая программа и давно выходит в эфир. Насколько мне известно, политической воли на закрытие тоже нет. На сегодня канал экономически стабилен, — заявила Расулова. —

Какой смысл мне отказываться от сотрудников, если мы купили пять новых телекамер на деньги, полученные с продажи долга «Малины», и обладаем самым новым оборудованием среди каналов».

2017-год можно назвать одним из самых богатых на потрясения в свердловской медиасфере. Ранее «Четверка» разместила в Екатеринбурге «траурные» баннеры, в которых прощалась со зрителями. Позднее стало ясно, что это был социальный эксперимент от руководства канала. Параллельно «Четверку» покинул ведущий «Стенда» Евгений Енин — он поменялся должностью с ведущим «Акцента» на ОТВ Максимом Путинцевым.

«URA.RU» также писало, что гендиректор «Студии 41» Владимир Злоказов ведет переговоры c администрацией свердловского губернатора о своем трудоустройстве. Рассматривается и вариант ОТВ.