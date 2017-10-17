В Югре задержаны сотрудники силовых ведомств
В Сургуте — серия задержаний. По данным источников «URA.RU» в правоохранительных органах Югры, во вторник, 17 октября, сотрудниками СКР были задержаны несколько чинов из числа силовиков.
«Сильная шумиха в отделах, какие-то серьезные задержания в Сургуте прошли», — комментирует ситуацию собеседник агентства.
По информации телеканала «СТВ», задержанных трое — это помощник прокурора, представители ОБЭП и следственного отдела. В каких именно ведомствах служили подозреваемые и что стало причиной задержания, не уточняется.
В пресс-службе СУ СКР по ХМАО комментировать ситуацию отказались.