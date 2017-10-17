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14 октября 2017
19:12  17 октября 2017 1

В Сургуте задержаны три силовика. Среди них — сотрудник прокуратуры

Антитеррор ОМОН Архив Челябинск, арест, полиция, антитеррор
В Югре задержаны сотрудники силовых ведомствФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте — серия задержаний. По данным источников «URA.RU» в правоохранительных органах Югры, во вторник, 17 октября, сотрудниками СКР были задержаны несколько чинов из числа силовиков.

«Сильная шумиха в отделах, какие-то серьезные задержания в Сургуте прошли», — комментирует ситуацию собеседник агентства.

По информации телеканала «СТВ», задержанных трое — это помощник прокурора, представители ОБЭП и следственного отдела. В каких именно ведомствах служили подозреваемые и что стало причиной задержания, не уточняется.

В пресс-службе СУ СКР по ХМАО комментировать ситуацию отказались.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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