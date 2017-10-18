16:45 18 октября 2017 0

Бузова не была в родной школе с 2002 года Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Бывший директор гимназии Приморского района Санкт-Петербурга, где в детстве училась Ольга Бузова, сообщила журналистам, что ей обидно за свою знаменитую выпускницу. Педагог Татьяна Зорина считает, что телезвезда «пошла не тем путем».

Зорина рассказала kp.ru, что однажды сильно обидела Бузову тем, что не пустила в школу журналистов. Поп-дива тогда была героиней телепроекта «Дом-2». «После этого Оля начала сочинять гадости. Человека всегда видно насквозь. Мне обидно, что у нас такая выпускница. У нее очень хорошая голова, она могла бы многого добиться в жизни, но пошла не тем путем», — сказала директор.

Учитель младших классов Людмила Гиркина заявила, что Бузова была в детстве сентиментальной и любила стихотворения. «Выходила в центр класса и с такой чувственностью их читала», — вспомнила учительница. Преподаватель английского языка в гимназии Галина Михайлова рассказала, что за все время лишь один раз придралась к внешнему виду Бузовой, когда ученица пришла в школу с голым пупком. В остальном в ее поведении не было ни пошлости, ни разврата.

Одноклассники Бузовой пожаловались, что она игнорирует встречи выпускников и не была в родной школе с 2002 года.

«URA.RU» писало, что Бузова сыграла диктора новостей «Первого образовательного канала ТНТ» в альтернативной Вселенной второго сезона фантастического сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».