{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
19:56  16 октября 2017 0

Ольга Бузова стала ведущей образовательного телеканала

Бузова Ольга, бузова ольга
В новом телепроекте певице пришлось осваивать новый образФото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Российская певица Ольга Бузова сыграла диктора новостей «Первого образовательного канала ТНТ» в альтернативной вселенной второго сезона фантастического сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». С экранов она приветствует телезрителей фразой: «Здравствуйте, товарищи! В эфире программа „Время, вперед!“». И рассказывает о достижениях СССР в мире ретрофутуризма.

Действие второго сезона сериала проходит в мире, где СССР не распался, а стал мировой сверхдержавой и лидером в области технологий, сообщает пресс-служба телеканала «ТВ-3». При этом все медийные лица в этой альтернативной вселенной совпадают с нашей — фактически для зрителей это возможность увидеть привычные звезды в советском антураже.

«Это неожиданная роль для меня и для зрителей и новый образ. Я играю ведущую новостей на центральном канале и рассказываю зрителям о ситуации в стране и мире. Интересно было поиграть с этим образом и представить, какой я была бы в этом мире „Чернобыля“. Там целая вселенная, сделанная с юмором и фантазией, и надеюсь, что зрители это оценят», — прокомментировала Ольга Бузова свое участие в проекте.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров