Российская певица Ольга Бузова сыграла диктора новостей «Первого образовательного канала ТНТ» в альтернативной вселенной второго сезона фантастического сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». С экранов она приветствует телезрителей фразой: «Здравствуйте, товарищи! В эфире программа „Время, вперед!“». И рассказывает о достижениях СССР в мире ретрофутуризма.
Действие второго сезона сериала проходит в мире, где СССР не распался, а стал мировой сверхдержавой и лидером в области технологий, сообщает пресс-служба телеканала «ТВ-3». При этом все медийные лица в этой альтернативной вселенной совпадают с нашей — фактически для зрителей это возможность увидеть привычные звезды в советском антураже.
«Это неожиданная роль для меня и для зрителей и новый образ. Я играю ведущую новостей на центральном канале и рассказываю зрителям о ситуации в стране и мире. Интересно было поиграть с этим образом и представить, какой я была бы в этом мире „Чернобыля“. Там целая вселенная, сделанная с юмором и фантазией, и надеюсь, что зрители это оценят», — прокомментировала Ольга Бузова свое участие в проекте.