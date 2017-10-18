Пермский «Ремпутьмаш» закроют и без вмешательства властей

Пермский завод «Ремпутьмаш» закрылся бы даже в том случае, если бы краевые власти не выкупали землю под производством. Об этом администрация группы РПМ рассказала в пресс-релизе.
Ранее рабочие записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Они боятся, что производство попросту исчезнет, когда у земли сменится владелец. Речь идет о территории в 8,5 гектара и цехах возле станции Пермь-1, где краевые власти запланировали строительство художественной галереи и краеведческого музея.
В администрации РПМ отметили, что планы переноса основного производства с существующей территории ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» возникли еще в 2014 году. Причина — существующая площадка не отвечает современным требованиям к производственным площадям.
В 2015 году был осуществлен перенос производства ТЭС ПСС с Пермского на Верещагинский завод, и это дало положительный эффект. Дальнейшая реструктуризация предприятия была невозможна по финансовым причинам. Пермский завод в 2016—2017 годах приходилось загружать искусственно.
«Договоренности, достигнутые ОАО „РЖД“ и администрацией Пермского края, позволяют осуществить перенос технологических компетенций завода на другие, более современные и эффективные производственное площади и передать краю перспективную территорию, которая впоследствии станет знаковой для Перми», — отметили в пресс-службе РПМ.
На предприятии сотрудникам пообещали максимально учесть все социальные обязанности, обеспечить сотрудников новой работой, выплатами и компенсациями.