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Главные новости Пермского края
16:43  24 октября 2017 0

Шестилетняя «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России. ФОТО

Длина волос у девочки составляет 88 смФото: Соцсети

Шестилетняя пермячка Анастасия Б. официально признана обладательницей самых длинных волос среди детей ее возраста в России.

Мама девочки Гульнара Б. с гордостью сообщает, что длина волос дочери составляет 88 см, что на шесть сантиметров длинее, чем у предыдущей рекордсменки. Также Гульнара поделилась, что никаких особых средств для ухода за волосами в семье не используют. Волосы моют детскими шампунями, передает ИА «Текст».

Чтобы побить рекорд Анастасии, следующая «Рапунцель» должна отрастить волосы как минимум до 93 см, так как минимальный шаг рекорда — пять сантиметров.

В скором времени Анастасия получит специальный сертификат Книги рекордов России.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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