Длина волос у девочки составляет 88 см
Шестилетняя пермячка Анастасия Б. официально признана обладательницей самых длинных волос среди детей ее возраста в России.
Мама девочки Гульнара Б. с гордостью сообщает, что длина волос дочери составляет 88 см, что на шесть сантиметров длинее, чем у предыдущей рекордсменки. Также Гульнара поделилась, что никаких особых средств для ухода за волосами в семье не используют. Волосы моют детскими шампунями, передает ИА «Текст».
Чтобы побить рекорд Анастасии, следующая «Рапунцель» должна отрастить волосы как минимум до 93 см, так как минимальный шаг рекорда — пять сантиметров.
В скором времени Анастасия получит специальный сертификат Книги рекордов России.