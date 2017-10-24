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24 октября 2017
Главные новости Москвы
22:00  24 октября 2017 0

После слов Путина «террористов добьем» Сирия заявила о мирной конференции

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Сирия призывает участников конфликта к мируФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии пройдет мирная конференция с участием всех сторон конфликта, пишет «Федеральное агентство наовостей».

Мероприятие планируется в Дамаске во второй половине ноября. В мирной конференции примут участие более двух тысяч человек, в том числе представители всех сил, участвовавших в конфликте: как со стороны правительства Башара Асада и его союзников, так и со стороны вооруженной оппозиции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эксперты полагают, что там президент Сирии Башар Асад сделает заявление о том, что сирийский народ при поддержке России и других союзников победил радикальный исламизм.

Ранее в рамках дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что война с радикальными исламистами в Сирии скоро закончится: «Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там в ближайшее время добьем», отметил Путин.

Аналитики полагают, что речь на мирной конференции пойдет также о том, как восстанавливать страну «из руин»

«Все понимают, что мы находимся уже в иной реальности. Я думаю, Асад не будет делать жестких заявлений, не думаю, что он будет мстить и карать, хотя у него к этому есть все и возможности, и полномочия, и основания для этого. », отметил изданию независимый журналист и политолог Александр Асафов.

Артем Косых
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