22:00 24 октября 2017 0

Сирия призывает участников конфликта к миру Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сирии пройдет мирная конференция с участием всех сторон конфликта, пишет «Федеральное агентство наовостей».

Мероприятие планируется в Дамаске во второй половине ноября. В мирной конференции примут участие более двух тысяч человек, в том числе представители всех сил, участвовавших в конфликте: как со стороны правительства Башара Асада и его союзников, так и со стороны вооруженной оппозиции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эксперты полагают, что там президент Сирии Башар Асад сделает заявление о том, что сирийский народ при поддержке России и других союзников победил радикальный исламизм.

Ранее в рамках дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что война с радикальными исламистами в Сирии скоро закончится: «Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там в ближайшее время добьем», отметил Путин.

Аналитики полагают, что речь на мирной конференции пойдет также о том, как восстанавливать страну «из руин»

«Все понимают, что мы находимся уже в иной реальности. Я думаю, Асад не будет делать жестких заявлений, не думаю, что он будет мстить и карать, хотя у него к этому есть все и возможности, и полномочия, и основания для этого. », отметил изданию независимый журналист и политолог Александр Асафов.