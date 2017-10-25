Голодец предложила не разлучать осужденных с детьми

08:17 25 октября 2017 0

Голодец призвала сформулировать порученческий пункт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец выступила с идеей альтернативного наказания для приговоренных к лишению свободы женщин с детьми. Инициативу политик озвучила на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Можно ли всё-таки подумать о каких-то альтернативах в отношении заключённых женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей? Давайте сформулируем порученческий пункт», — цитирует «Life.ru» Голодец. Вице-премьер уточнила, что имеет в виду малышей возрастом до трех лет, которым принципиально важно не разлучаться с матерями.

На 1 октября 2017 года в России имелось 13 домов ребенка, которые функционируют в системе ФСИН. В них содержатся 549 детей.