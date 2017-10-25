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Главные новости Югры
21:27  25 октября 2017 0

Комарова в Корее расхвалила Югру местным бизнесменам. «Рассматриваем каждого из вас как стратегического партнера»

Форум
Наталья Комарова разрекламировала ЮгруФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила перед руководителями 200 южнокорейских компаний в Сеуле. Глава региона рассказала о потенциале Югры, чтобы привлечь бизнесменов к новым инвестпроектам, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Первым делом Комарова отметила кадровый потенциал ХМАО. Она заострила внимание южнокорейских бизнесменов на том, что в регионе уже давно работают образовательные программы по расширению связей между подготовкой специалистов и рынком труда. И именно в Югре появились первые в России кванториумы, где дети осваивают технологические компетенции завтрашнего дня.

Наталья Комарова подчеркнула, что Югра известна в мировом топливно-энергетическом комплексе как лидер нефтегазодобычи и производства электроэнергии в России. Доля региона в общем объеме мировой добычи нефти составляет 7%, в общероссийском объеме — почти 44%. При этом инвестиционная емкость территории без нефтегазовых проектов составляет свыше 5 миллиардов долларов. Еще одна возможность, как подчеркнула губернатор ХМАО, — растущий и рекордный с исторической точки зрения объем инвестиций в основной капитал, что поддерживается набором государственных финансовых, фискальных и административных стимулов.

«Рассматриваем каждого из вас как стратегического партнера, ждем представителей корейских деловых кругов на гостеприимной югорской земле. Мы готовы сделать первый шаг на пути объединения усилий в сфере экономического сотрудничества», — заключила Наталья Комарова. Она отметила, что этот диалог можно продолжить на Югорском промышленном форуме, который состоится в Ханты-Мансийске в апреле 2018 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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