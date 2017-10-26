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26 октября 2017
Главные новости Москвы
16:27  26 октября 2017 0

Бывшую чиновницу Минкульта задержали по делу Серебренникова

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Сам режиссёр сейчас находится под домашним арестомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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В деле режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии» появился ещё один фигурант. После допроса следователи задержали директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Бывшую чиновницу Минкульта подозревают в том, что благодаря ей АНО «Седьмая студия» выиграла аукцион и получила государственное финансирование. Как пишет телеканал 360, Апфельбаум в 2011 году возглавляла комиссию, которая приняла такое решение.

Следователи полагают, что она подтасовала документы, и в результате организация Серебренникова получила госконтракт на 214 миллионов рублей, из которых позже было похищено не менее 68 миллионов. Ожидается, что вскоре следствие направит ходатайство об аресте задержанной.

Как уточняет «Национальная служба новостей», следствие уверено, что именно Апфельбаум поручила своим сотрудникам разработать техническое задание аукциона «под конкретного участника».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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