Ариана Гранде впервые получила премию MTV Video Music Awards

Ариана Гранде обошла Сабрину Карпентер и Билли Айлиш на премии MTV VMA
Ариана Гранде обошла Сабрину Карпентер и Билли Айлиш на премии MTV VMA Фото:

Американская певица Ариана Гранде впервые удостоилась награды MTV Video Music Awards в главной категории «Видео года» за клип «Brighter Days Ahead. Помимо „Видео года“, Гранде получила награды за „Лучшее поп-видео“ и „Лучшее длинное видео“ за „Brighter Days Ahead“.

В категории «Видео года» конкуренцию Гранде составили Сабрина Карпентер с клипом «Manchild», Билли Айлиш с «BIRDS OF A FEATHER», Кендрик Ламар с «Not Like Us», дуэт The Weeknd и Playboi Carti с «Timeless», а также Бруно Марс с двумя номинациями — за клипы «Die with a Smile» с Леди Гагой и «APT» с ROS?. Три года подряд, до 2025-го, в этой категории побеждала Тейлор Свифт.

В категории «Лучший альбом» победила Сабрина Карпентер с пластинкой «Short n» Sweet», обойдя Кендрика Ламара, The Weeknd, Моргана Уоллена, Bad Bunny и Леди Гагу. Трансляция велась в официальном youtube-канале мероприятия. 

