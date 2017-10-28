Югорчанина, кричавшего, что он Иисус Христос, забрали в психушку

Жителя Сургута, кричавшего с подоконника, что он Иисус Христос и готов всем простить грехи, пришлось забрать в психоневрологический диспансер. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина днем 28 октября забрался на подоконник третьего этажа дома № 7 на улице Бажова. Прохожим он представился Иисусом Христом и заявил, что готов простить грехи всем, кто с мольбой обратится к нему за помощью. Вместо этого горожане вызвали скорую и полицию.
«Гражданин госпитализирован в психоневрологический диспансер, предварительно ему поставлен диагноз „психоз“, — уточнил источник. — По внешним признакам, мужчина употреблял психотропные вещества, более точно это установит экспертиза».
Отметим, югорчане не в первый раз удивляют прохожих странным поведением. Так, в сентябре голая девушка под воздействием синтетического наркотика прыгала на капоте чужого автомобиля в Сургуте, а житель Нижневартовска вышел обнаженным на прогулку. Кроме того, россиян шокировало видео из Нефтеюганска, на котором голая женщина распилила себе промежность ножовкой.