Производитель мёда потерпел поражение
В Сети обсуждают видео, на которое попала смертельная битва между осой и пчелой. На протяжении 40 секунд насекомые сражаются, но победа оказывается на стороне хищника.
На кадрах видно, что пчела пытается сбросить с себя осу, но всегда оказывается снизу? и в конце концов агрессор отрывает у жертвы туловище. Несколько секунд пчела продолжает жить без тела.
«Бл…ские осы терроризируют медовых работяг?!» — написали в комментариях на YouTube, где было опубликовано видео. «Мортал комбат!» — эмоциально отреагировали в Сети.