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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
08:46  29 октября 2017 0

«Мортал комбат!» Битву осы и пчелы сняли на камеру. ВИДЕО

Клипарт. Август. Часть IV, пчелы, улей
Производитель мёда потерпел поражениеФото: Илья Московец © URA.RU

В Сети обсуждают видео, на которое попала смертельная битва между осой и пчелой. На протяжении 40 секунд насекомые сражаются, но победа оказывается на стороне хищника.

На кадрах видно, что пчела пытается сбросить с себя осу, но всегда оказывается снизу? и в конце концов агрессор отрывает у жертвы туловище. Несколько секунд пчела продолжает жить без тела.

«Бл…ские осы терроризируют медовых работяг?!» — написали в комментариях на YouTube, где было опубликовано видео. «Мортал комбат!» — эмоциально отреагировали в Сети.

Иван Антонов
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