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31 октября 2017
10:47  31 октября 2017 0

СМИ: ВТБ готовится объявить о покупке «Запсибкомбанка»

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, запсибкомбанк
«Запсибкомбанк» отрицает слияние с ВТБФото: Александр Елизаров © URA.RU

В рамках своей региональной экспансии ВТБ планирует получить контроль над «Запсибкомбанком», с которым ведет переговоры уже два года. О заключении сделки может быть объявлено в ближайшие месяцы.

Покупка «Запсибкомбанка» позволит ВТБ занять около 10% розничного рынка Тюмени, пишет «Коммерсант». Кроме того, сделка поможет банку получить новых корпоративных клиентов. По данным издания, стоимость «Запсибкомбанка» была оценена в 14,8 млрд рублей.

«Запсибкомбанк» сегодня является крупнейшим банком Тюменской области. По данным на 1 октября, кредитная организация занимает 63-е место по размеру капитала в России.

В пресс-службе «Запсибкомбанка» «URA.RU» пояснили, что информация о слиянии с банком ВТБ не соответствует действительности. Структура акционерного капитала «Запсибкомбанка», размещенная в «Справочнике по кредитным организациям» на сайте Центробанка, не изменилась.

Кроме того, в организации отметили, что контролирующий пакет акций сохраняется за мажоритарными акционерами «Запсибкомбанка», основной целью которых является развитие бизнеса в пределах действующих территорий присутствия и выполнение стратегии развития на 2016—2018 годы.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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