Глава отдела Росрыболовства Виктор Харламов покинул должность. Об этом, сегодня, 1 ноября агентству сообщил источник в управлении Росприроднадзора по ХМАО-Югре.
По словам собеседника, начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Виктора Харламова попросили покинуть должность после выхода материала о его причастности к незаконному вылову и обороту осетровых пород рыб в регионе. Также собеседник добавил, что руководящие должности отдела уже заняли врио начальника отдела Александр Пахотин и его заместитель Владислав Михайленко.
Новоназначенный исполняющий обязанности начальника отдела Александр Пахотин подтвердил агентству информацию об увольнение Виктора Харламов. «Не компетентен подробно комментировать ситуацию, но знаю, что предшественники уволились не по собственному желанию. Думаю, что опубликованные на „URA.RU“ материалы стали одной из причин их увольнения», — сообщил агентству Александр Пахотин.
Узнать актуальный номер телефона Виктора Харламова и получить его комментарий на момент публикации материала не удалось.
Как ранее сообщало агентство, Виктора Харламова и его заместителя Вячеслава Козловского заподозрили в причастности к созданию крупномасштабного незаконного бизнеса по добыче и реализации осетровых пород рыбы. По мнению инсайдеров, руководители отдела Росрыбнадзора, занимались покровительством браконьеров в обмен на долю рыбы, которую продавали по всей стране крупными партиями.