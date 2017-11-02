Google и Facebook защитили Россию в суде

08:02 02 ноября 2017 0

IT — гиганты заявили в суде о невмешательстве России в президентские выборы в США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посольство РФ в США опубликовало в своем аккаунте в Facebook заявление о том, что представители Twitter, Facebook и Google заявили в суде о невмешательстве России в президентские выборы в США.

«Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже уяснить, что Россия во внутренние дела США не вмешивается», — приводит «Федеральное агентство новостей» текст заявления.

Как сообщает RT, российские дипломаты также подвергли критике слова американского сенатора Рона Уайдена, который назвал руководство России фашистским. Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Тем не менее, Сенат и палата представителей США начали расследование по факту «российского вмешательства в выборы». Кремль и Белый дом опровергает наличие какого-либо сговора.