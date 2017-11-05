08:55 05 ноября 2017 0

По мнению Виталины Цымбалюк-Романовской, ее супруга сгубила доверчивость к людям Фото: пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга

Сбежавшая на Украину жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская назвала имя человека, который по ее мнению виновен в этой семейной ссоре. По словам Цымбалюк-Романовской, все дело в личных амбициях и жажде наживы.

На своей странице в соцсетях Виталина обвинила в своем разводе с мужем одного из сотрудников театра. «Есть такой режиссер — Юрий Клепиков. Маленький человек, но с очень большими амбициями. Все его спектакли Армен Борисович давно снял. Бюджеты этих спектаклей зашкаливали за все пределы. Премьеры то переносились, то отменялись… Сегодня на основной сцене их только два — „Нас ждут далеко-далеко, не здесь…“ и „Васса“. Мало что в Москве продается так плохо, как спектакли Клепикова. Бывает, что и 10 билетов не продано», — цитирует жену Джигарханяна портал «Дни.ру». По словам Цымбалюк-Романовской, несмотря на свою бездарность, Клепиков 10 лет жил в служебной трехкомнатной квартире, и пользовался все это время расположением Армена Джигарханяна.

«Когда мы с коллегами в тяжелые дни искали Армена Борисовича по справочным, Клепиков руководил театром — приносил подписанные Джигарханяном записки, написанные женской рукой, с ошибками в названиях должностей и имен сотрудников администрации. И вот теперь по этому списку Джигарханян увольняет эту всю администрацию, в том числе назначенную Департаментом культуры. На доске висит приказ о назначении Клепикова помощником самого Президента! И, наконец, все его боятся. Около месяца назад меня удивила фраза Армена Борисовича: а нельзя такую квартиру, как мы купили, устроить Клепикову. Я теперь думаю — нужно было соглашаться. Вдруг бы тогда Армен Борисович не стал подавать на развод», — пишет Цымбалюк-Романовская, рассуждая о причинах возникшей в семье ссоры.

Жена Джигарханяна покинула Россию после обысков в театре. Как сообщает Nation News, актер обвинил ее в том, что она пыталась его убить, и подал на развод, после чего Цымбалюк-Романовская решила вылететь на Украину.

Процесс по разводу супругов назначен на 9 ноября.