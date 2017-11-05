{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 ноября 2017
04 ноября 2017
08:55  05 ноября 2017 0

Жена Джигарханяна назвала имя виновника их развода. «Его все боятся»

По мнению Виталины Цымбалюк-Романовской, ее супруга сгубила доверчивость к людямФото: пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга

Сбежавшая на Украину жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская назвала имя человека, который по ее мнению виновен в этой семейной ссоре. По словам Цымбалюк-Романовской, все дело в личных амбициях и жажде наживы.

На своей странице в соцсетях Виталина обвинила в своем разводе с мужем одного из сотрудников театра. «Есть такой режиссер — Юрий Клепиков. Маленький человек, но с очень большими амбициями. Все его спектакли Армен Борисович давно снял. Бюджеты этих спектаклей зашкаливали за все пределы. Премьеры то переносились, то отменялись… Сегодня на основной сцене их только два — „Нас ждут далеко-далеко, не здесь…“ и „Васса“. Мало что в Москве продается так плохо, как спектакли Клепикова. Бывает, что и 10 билетов не продано», — цитирует жену Джигарханяна портал «Дни.ру». По словам Цымбалюк-Романовской, несмотря на свою бездарность, Клепиков 10 лет жил в служебной трехкомнатной квартире, и пользовался все это время расположением Армена Джигарханяна.

«Когда мы с коллегами в тяжелые дни искали Армена Борисовича по справочным, Клепиков руководил театром — приносил подписанные Джигарханяном записки, написанные женской рукой, с ошибками в названиях должностей и имен сотрудников администрации. И вот теперь по этому списку Джигарханян увольняет эту всю администрацию, в том числе назначенную Департаментом культуры. На доске висит приказ о назначении Клепикова помощником самого Президента! И, наконец, все его боятся. Около месяца назад меня удивила фраза Армена Борисовича: а нельзя такую квартиру, как мы купили, устроить Клепикову. Я теперь думаю — нужно было соглашаться. Вдруг бы тогда Армен Борисович не стал подавать на развод», — пишет Цымбалюк-Романовская, рассуждая о причинах возникшей в семье ссоры.

Жена Джигарханяна покинула Россию после обысков в театре. Как сообщает Nation News, актер обвинил ее в том, что она пыталась его убить, и подал на развод, после чего Цымбалюк-Романовская решила вылететь на Украину.

Процесс по разводу супругов назначен на 9 ноября.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров