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05 ноября 2017
04 ноября 2017
09:33  05 ноября 2017 0

Рэпер Тимати вывел на сцену «Олимпийского» трехлетнюю дочь. ВИДЕО

Отец с дочерью «зачитали» перед многотысячной аудиториейФОТО: скрин с видео

Трехлетняя дочь рэпера Тимати — Алиса — выступила с отцом в Москве на сцене «Олимпийского». Концерт певца состоялся 4 ноября.

Ролик в своем Instagram выложила бывшая спутница рэпера, мать девочки Алена Шишкова. «Горжусь!» -подписала она пост.

На видео Тимати на фоне «пушек» и дорогих машин исполняет песню, а дочь в наушниках ходит по сцене, двигаясь в такт музыке. Кроме того, девочка на сцене рассказывает стихи: «А кому смотреть противно, так пускай и не глядит, мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает».

«Лапуля», «Дочка пушка», «Какой он молодчина, всем пример», — одобрили выступление отца с дочерью подписчики в Instagram.

Концерт «Поколение Тимати» посвящен 15-летию музыкальной деятельности артиста. По признанию самого рэпера, теперь он хочет оставить сцену и переключиться на воспитание дочери Алисы, на развитие собственного бизнеса, пишет РЕН ТВ.

Рита Теркина
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