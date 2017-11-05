09:33 05 ноября 2017 0

Отец с дочерью «зачитали» перед многотысячной аудиторией ФОТО: скрин с видео

Трехлетняя дочь рэпера Тимати — Алиса — выступила с отцом в Москве на сцене «Олимпийского». Концерт певца состоялся 4 ноября.

Ролик в своем Instagram выложила бывшая спутница рэпера, мать девочки Алена Шишкова. «Горжусь!» -подписала она пост.

На видео Тимати на фоне «пушек» и дорогих машин исполняет песню, а дочь в наушниках ходит по сцене, двигаясь в такт музыке. Кроме того, девочка на сцене рассказывает стихи: «А кому смотреть противно, так пускай и не глядит, мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает».

«Лапуля», «Дочка пушка», «Какой он молодчина, всем пример», — одобрили выступление отца с дочерью подписчики в Instagram.

Концерт «Поколение Тимати» посвящен 15-летию музыкальной деятельности артиста. По признанию самого рэпера, теперь он хочет оставить сцену и переключиться на воспитание дочери Алисы, на развитие собственного бизнеса, пишет РЕН ТВ.