10:25 06 ноября 2017 0

Молодой человек был без шапки, а полицейские уже «утеплились» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми возмутился, что полицейские потребовали у него документы из-за того, что он был одет «не по сезону». Пермяк записал разговор на камеру и выложил его в Сеть.

Конфликт между представителями закона и молодым мужчиной произошел на улице. Полицейские с подозрением отнеслись к жителю Прикамья, который шел по улице без шапки и теплой куртки, в то время как сами правоохранители были в утепленной форме.

«Это не дает вам повода останавливать меня и спрашивать документы», — заявляет на видеокамеру мужчина и требует назвать причину, по которой полицейские просят у него документы. «Вы одеты не по сезону и вызываете подозрения», — отвечает полицейский. «Это дает основание полагать, что вы от кого-то убежали», — дает свой ответ его коллега и добавляет, что остановленный мог «убежать из психушки».

Разговор шел по кругу, но когда сотрудник полиции попросил гражданина назваться, чтобы осуществить проверку по базе, тот выполнил просьбу. Вскоре правоохранители отпустили «горячего» пермяка.

Видеозапись была опубликована в группе «ВКонтакте» «Мой город — Пермь» 5 ноября. Меньше чем за сутки ролик набрал более 75 тысяч просмотров и около двух сотен комментариев. «URA.RU» не удалось оперативно найти героя видеозаписи.

Большая часть комментаторов в Сети оказалась на стороне полицейских. «Раздул из мухи слона», — отреагировал один пользователь, назвав автора «неадекватным». «В чем проблема показать документы? Сам провоцирует», — написал другой.

Поскольку такая ситуация могла произойти не только в Перми, «URA.RU» обратилось с просьбой прокомментировать действия полицейских к начальнику пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых. Он пояснил, что полиция имела право поинтересоваться у гражданина о причинах несоответствия внешнего вида погодным условиям. «Если мимо полицейских проходит тысяча одетых людей, а один раздетый, то это вызывает подозрения, — пояснил Горелых и добавил, что «в соответствии с нормативной базой МВД, сотрудники полиции имеют право попросить документы, если гражданин вызывает подозрение». По его словам, поводы для проверки документов могут быть разными: возможно, гражданин похож про приметам на разыскиваемого — без вести пропавшего или совершившего какое-либо правонарушение. Но могло произойти и так, что гражданин оказался жертвой противоправных действий и ему требовалась помощь.