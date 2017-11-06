{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Пермского края
16:24  06 ноября 2017 0

Двойник Билана в Перми обокрал кондуктора. ФОТО

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, антитеррор, место кондуктора
Кража произошла во время рейсаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми полицейские объявили в розыск двойника певца Димы Билана, которого подозревают в автобусной краже.

На видео попал инцидент, в ходе которого молодой человек в спортивных штанах и пуховике крадет вещи кондуктора в рейсовом автобусе, после чего продолжает поездку.

Во время движения парень успел перекинуться несколькими фразами с обворованной им жертвой. В соцсетях отмечают сходство подозреваемого с Биланом, сообщает паблик «Пермь активная» в «ВКонтакте».

«На фото похоже, что это Дима Билан. Об этом стоит сообщить в полицию?» — задается вопросом пользователь Анастасия Тиунова.

Парень сильно походит на известного эстрадного деятеля
Фото: паблик «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров