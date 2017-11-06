Кража произошла во время рейса
В Перми полицейские объявили в розыск двойника певца Димы Билана, которого подозревают в автобусной краже.
На видео попал инцидент, в ходе которого молодой человек в спортивных штанах и пуховике крадет вещи кондуктора в рейсовом автобусе, после чего продолжает поездку.
Во время движения парень успел перекинуться несколькими фразами с обворованной им жертвой. В соцсетях отмечают сходство подозреваемого с Биланом, сообщает паблик «Пермь активная» в «ВКонтакте».
«На фото похоже, что это Дима Билан. Об этом стоит сообщить в полицию?» — задается вопросом пользователь Анастасия Тиунова.
Парень сильно походит на известного эстрадного деятеля