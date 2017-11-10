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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:08  10 ноября 2017 0

В Екатеринбурге угонщики забыли в машине костыли

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , правительственные машины, парковка
Злоумышленники совершили серию угонов, выбирая машины с автозапускомФото: Анна Майорова © URA.RU

Двум жителям города Березовского Свердловской области предъявлено обвинение в серии угонов автомобилей, которые совершались как в самом Березовском, так и в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

По версии следствия, обвиняемые выбирали машины с автозапуском, после угона меняли госномера регистрации и сбывали похищенное. Серийные угонщики совершали подобные преступления с марта по июнь 2017 года, а однажды в мае едва не попались сотрудникам полиции.

Тогда один из фигурантов дела травмировал ногу и передвигался с помощью костылей, но это не остановило их от попытки угона. Однако хозяин приглянувшейся злоумышленникам Kia Rio услышал сработавшую сигнализацию и успел брелоком заглушить мотор. Угонщики сумели скрыться, хотя один из них оставил свои костыли в машине.

Задержали злоумышленников с поличным, когда они пытались похитить очередной автомобиль в Березовском. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет порядка 1,5 млн рублей. Теперь угонщикам по закону РФ грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «URA.RU» писало о том, что екатеринбуржцы, у которых украли автомобили, стали объединяться в сообщества, чтобы помогать друг другу. Многие пострадавшие от угонщиков жаловались на сотрудников полиции, которые якобы плохо справляются с поиском машин, а в правоохранительных органах им ответили, что «они ловят пьяных для безопасности на дорогах, а больше их ничего не касается».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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