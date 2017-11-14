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16:57  14 ноября 2017 2

«Это будет катастрофа». Из-за чиновников поселок в ХМАО могут затопить канализационные стоки

Тур Шувалова по коммунальным объектам. Сургут, очистные сооружения
Чиновники демонтировали очистные сооружения — и стоки грозят залить весь Нижнесортымский (архивное фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В крупном поселке Нижнесортымский (Сургутский район) появилась угроза прорыва канализации, из-за которой практически весь населенный пункт может оказаться затоплен стоками. Об этом «URA.RU» рассказал источник в районной мэрии.

По данным инсайдера, помимо рисков, связанных с канализацией, местные чиновники также могут быть наказаны за незаконное обогащение — они получили порядка 5 млн рублей за услуги, которые по факту не предоставляли. Речь идет о комплексах очистных сооружений. В Нижнесортымском есть КОС-800, принадлежащий поселковым властям, и построенный районной администрацией КОС-3200.

«В поселке действовал КОС-800, им управлял МУП „Сибиряк“, учредителем которого была местная администрация. Рядом КОС-3200 — его начинали строить еще в 2004 году, но из-за разных причин так и не возвели объект до конца. Недавно проект реанимировали — туда вложили более 400 млн рублей. В июле новые очистные испытали под нагрузкой, тогда власти поселка подали все стоки на строящийся объект. А свой зачем-то просто вывели из эксплуатации. Срезали километр трубы, демонтировали все оборудование, и восстановить его теперь невозможно», — комментирует на условиях анонимности собеседник.

Город летом. Сургут, администрация сургутского района
Администрации Сургутского района предстоит разобраться с действиями чиновников поселка Нижнесортымский
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным инсайдера, несмотря на ликвидацию старых очистных сооружений, местная администрация продолжала брать деньги за водоотведение с жителей и предприятий — там работает несколько десятков подразделений «Сургутнефтегаза». В общей сложности чиновники Нижнесортымского получили порядка 5 млн рублей. Все это выяснилось, когда новый КОС оказался в аварийной ситуации. «Объект строили почти 14 лет, и металл начал разрушаться. Когда попытались перевести стоки на старый КОС, оказалось, что он уже не работает и восстановить его невозможно. Есть риск, что лопнут резервуары, тогда все стоки прольются на рельеф — поселок буквально затопит. Это будет катастрофа», — считает собеседник.

В поселке Нижнесортымский живет порядка 12,5 тыс. человек — и еще почти столько же вахтовиков нефтяной компании и нефтесервисных предприятий. В пресс-службе администрации Сургутского района пообещали разобраться в ситуации и прокомментировать ее позднее. Глава поселка Петр Рымарев не ответил на звонки на сотовый телефон. По информации «URA.RU», на администрацию поселения уже написано заявление в прокуратуру, а также подан иск в суд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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