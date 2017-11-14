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18:23  14 ноября 2017 0

Акционером «Сургутнефтегаза» оказался профсоюз из Швеции. «Это противоречит моральному кодексу»

Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз
Структура собственников «Сургутнефтегаза» — главная тайна крупной нефтяной компании. В числе акционеров оказались европейцыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Профсоюз из Швеции оказался акционером компании «Сургутнефтегаз». Об этом «URA.RU» рассказал журналист шведской газеты «Arbetet» Мартен Нильссон.

Мартен Нильссон готовит специальное расследование, посвященное этой истории. «Крупнейший профсоюз Швеции оказался акционером „Сургутнефтегаза“ — что, видимо, противоречит их же моральному кодексу по инвестициям. Буду поднимать в этом контексте и спор про природный парк „Нумто“, и неясность в контроле над нефтяной компанией», — рассказал шведский журналист.

Газета «Arbetet» является одной из старейших газет Швеции, издание пишет об экономике и рынке труда. Расследование планируется опубликовать во второй половине ноября. Мартен Нильссон уточняет, что профсоюз не является крупным держателем акций российской нефтяной компании, речь идет о принципах вложения денег рабочих в российскую экономику. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» не стали комментировать информацию, что среди акционеров предприятия есть и шведский профсоюз.

ОАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Штаб-квартира предприятия расположена в Сургуте, корпорация считается одним из главных налогоплательщиков ХМАО. Структура собственников предприятия является одной из главных тайн «Сургутнефтегаза». По неофициальным данным, около 70% акций может принадлежать некоммерческим партнерствам, офшорным компаниям, дочерним предприятиям акционерного общества. По другой версии, контроль над «Сургутнефтегазом» принадлежит генеральному директору Владимиру Богданову и другим топ-менеджерам. Часть акций компании находится в свободном обращении на Московской бирже. За первый 9 месяцев 2017-го года чистая прибыль предприятия составила более 90 млрд рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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