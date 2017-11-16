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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
14:46  16 ноября 2017 0

В Ханты-Мансийске обновили знания энергетиков

Специально к занятию подготовили опытные образцы — макеты опор с воздушными линиямиФото: пресс-служба ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

В Ханты-Мансийске состоялся обучающий семинар для специалистов сервисных предприятий ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на базе муниципального предприятия «Городские электрические сети».

Участие в мероприятии приняли главные инженеры, руководители производственно-технических отделов и электромонтеры — кабельщики, всего более 40 человек из Урая, Нягани, Приобья, Нижневартовска, Сургута и других городов округа. Решение о проведении этих занятий было принято на совещании директоров сервисных предприятий в этом году. Тема мероприятия была сформулирована как: «Монтаж ВЛИ-0,4кВ, ВЛЗ-6/10кВ проводом марки СИП. Монтаж кабельных муфт 1-35кВ. Новинки в электроэнергетике и т.д».

Программа обучения включила в себя теоретические и практические занятия. Обучение проводили квалифицированные специалисты фирмы «ЭНСТО», более 20 лет занимающейся производством в России и поставкой в полном ассортименте приспособлений для монтажа и проектирования распределительных сетей.

В программу мероприятия вошли полные обзоры конструкций самонесущих изолированных проводов: основные технические характеристики СИП, классификации по группам, отличия в монтаже различных конструкциях СИП и особенности их эксплуатации. Далее перешли к вопросам линейной арматуры для воздушных линий низкого и среднего напряжения. Обсудили назначение и места установки линейной арматуры на воздушных линиях с СИП, последние новинки на рынке арматуры, их особенности и отличия, в том числе при монтаже. Затронули тему выбора инструмента и приспособлений при монтаже СИП, общие рекомендации при проектировании воздушных линий с СИП, нормативные документы по их применению.

В практической части занятия энергетики подробно разобрали конкретные вопросы, с которыми всем уже приходилось иметь дело в реальности. Коснулись разбора нарушений, допускаемых при монтаже, эксплуатации и ремонте воздушных линий с СИП. Для этого специально к занятию были изготовлены опытные образцы-макеты опор с воздушными линиями, подготовлены инструменты, мультимедийный проектор с проекционным экраном. Также во время занятия присутствующие ознакомились с образцами продукции компании.

Основной целью обучения стало повышение уровня квалификации работников ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и сервисных предприятий, ведущих контроль подрядных организаций при капитальном строительстве воздушных линий с СИП или при реконструкции на предмет соответствия технической политике, соблюдения технологии монтажа, обеспечения текущей эксплуатации воздушных линий для бесперебойного электроснабжения потребителей.

Нина Калинина
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