Илон Маск представил первую беспилотную электрическую фуру. Трансляция шла на официальном сайте его компании Tesla в штаб-квартире в Калифорнии.
По словам Маска, грузовик может проехать 804 километра. Такое расстояние автомобиль преодолеет при полной загрузке и на максимально возможной для него скорости, передает «Национальная служба новостей», добавляя, что на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки.
Предприниматель сравнивает свое новое творение с пулей. На фуре установлены четыре независимых двигателя. Они расположены по одному на каждом заднем колесе. До скорости от нуля до 60 километров в час грузовик разгоняется за пять секунд. «Если обычные грузовики имеют дизайн амбара, то грузовой автомобиль Tesla сконструирован как пуля», — заявил Илон Маск, его слова приводит телеканал 360.
Производство электрогрузовика начнется в 2019 году.
Кроме того, Tesla представила спортивный автомобиль Roadster нового поколения. По словам Маска, эта машина станет самым быстрым серийным автомобилем за всю историю, сообщает RT. Roadster способен за 1,9 секунды развить скорость 100 км/ч. Начало серийного производства намечено на 2020 год.