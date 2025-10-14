В ГД внесут законопроект об удвоении одного вида пенсий

В России могут двухкратно увеличить социальные пенсии для нетрудоспособных граждан и участников СВО. Законопроект был внесен в Госдуму партией «Справедливая Россия — За правду».
«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — заявил председатель партии Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.
Согласно законопроекту, выплаты для мужчин от 70 лет и женщин от 65 лет, инвалидов II группы, а также детей, потерявших одного из родителей, увеличатся с 5 034 до 10 068 рублей. Пенсии для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов вырастут с 12 082 до 24 164 рублей, для инвалидов I группы и детей, потерявших обоих родителей — с 10 068 до 20 137 рублей, для инвалидов III группы — с 4 279 до 8 558 рублей.
Ранее URA.RU писало, что с 2026 года в России начнет действовать новая социальная гарантия — семейная выплата, предназначенная для семей с доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума на ребенка в регионе. Родители, работавшие в 2025 году, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ за счет этой выплаты. Семейная выплата компенсирует до 7% от суммы НДФЛ, уплаченного индивидуальными предпринимателями и работодателями. Для получения выплаты необходимо заполнить форму 3-НДФЛ и подтвердить уплату страховых взносов. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или контактные центры. Получить выплату смогут оба родителя, соответствующие критериям программы.
