15:32 17 ноября 2017 0

Жители таких строений отказывают покупать нормальные квартиры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургутского района готовят иски в отношении жителей балков. Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы районной администрации Юлия Маркова.

Юристы готовят иски в отношении 45 семей, проживающих в приспособленных помещениях (балках) в поселке Белый Яр. Балочники отказываются переселяться в капитальное жилье, не объясняя причин. За три месяца с начала реализации программы жильцы никак не отреагировали на письменные и устные обращения к ним. Власти намерены через суд добиваться выселения людей. В этом случае затраты на снос строений понесут сами владельцы.

«Люди просто не идут на контакт с сотрудниками администрации Сургутского района, с местным советом депутатов и общественниками. В связи с этим, мы проанализировали опыт работы в этом направлении наших соседей из Пыть-Яха, где судом балки признаются самовольными постройками по причине того, что земля под их строительство не выдавалась, как и разрешение на строительство, поэтому законных оснований у граждан для проживания в них нет. Мы понимаем, что это крайние меры, на которые нам бы не хотелось идти, поэтому призываем граждан участвовать в программе, — подчеркнула замглавы Сургутского района Юлия Маркова.

Жители балков могут претендовать на субсидии для покупки жилья — в среднем размер выплаты на одного человека составляет 1, 7 млн рублей. В 2017-м году по программе «Сотрудничество» Сургутскому району было выделено 430 миллионов на эти цели, 134 семьи уже вступили в программу. По словам сотрудников администрации, если оставшиеся 45 семей продолжат отказываться от участия в программе по ликвидации балочного массива, муниципалитету придется вернуть округу неосвоенные 80 млн рублей. Всего в Сургутском районе 227 балков. Большая часть из них находится в поселке Белый Яр.

«Мы готовы помогать жителям балков. У нас работает «горячая линия» по сносу таких строений, мы можем проконсультировать людей по предложениям на рынке недвижимости с учетом их пожеланий и требований. Обращаю внимание на то, что речи о продлении данной программы не идет и в следующем году получить субсидию будет невозможно, — добавила Юлия Маркова.

Как ранее сообщало «URA.RU», во время «прямой линии» с президентом РФ жительница Нягани Энжи Барсукова рассказала Владимиру Путину, что живет в вагончике более 20 лет и никак не может дождаться своей очереди по программе расселения балочного жилья. Глава государства сообщил, что вагончики вообще не являются жильем, и пообещал посодействовать в решении проблемы. По данным прокуратуры ХМАО, на 1 сентября 2017 года количество балков в Югре составляет 5,4 тыс. единиц.