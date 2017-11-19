07:26 19 ноября 2017 0

Большинство комментаторов высмеивает предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы пытаются выяснить, насколько серьезным является предупреждение об опасности одного из деревьев близ Московского тракта. Фотография, на которой изображен перемотанный лентой с предупреждающей надписью «Радиация!» ствол, появилась в социальных сетях.

Автор поста в паблике «ЧС Тюмень» Вконтакте задается вопросом: «Кто знает — это серьезно или нет?» Большинство пользователей считает, что речь идет всего лишь о неудачной шутке. Это наложило отпечаток на большинство комментариев: «У нас во дворе на заборе матерное слово написано Что за забором?»; «У меня там счётчик чуть не сгорел, когда мимо проходил»; «Бочку закопали с обедненным ураном»; «Да. На Упоровской АЭС произошла утечка радиационного газа. Скоро все окажемся в зоне отчуждения, будем от 3-метровых крыс отбиваться»; «Просто так такая лента на деревьях не появляется»; «Автор, как себя чувствуешь, жив ещё?» и т. п.

Между тем, как сообщало «URA.RU», подобная тревога в Перми, где местные жители заявили о радиационной аномалии на одном из пустырей, закончилась обнаружением капсулы с радиоактивным веществом. Колбу с радием вывезут в Свердловскую область и захоронят на одном из полигонов под Екатеринбургом.