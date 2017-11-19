{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
07:26  19 ноября 2017 0

Жителей Тюмени напугало радиоактивное дерево

Михеевский ГОК Челябинск, радиация, рентген
Большинство комментаторов высмеивает предупреждениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы пытаются выяснить, насколько серьезным является предупреждение об опасности одного из деревьев близ Московского тракта. Фотография, на которой изображен перемотанный лентой с предупреждающей надписью «Радиация!» ствол, появилась в социальных сетях.

Автор поста в паблике «ЧС Тюмень» Вконтакте задается вопросом: «Кто знает — это серьезно или нет?» Большинство пользователей считает, что речь идет всего лишь о неудачной шутке. Это наложило отпечаток на большинство комментариев: «У нас во дворе на заборе матерное слово написано Что за забором?»; «У меня там счётчик чуть не сгорел, когда мимо проходил»; «Бочку закопали с обедненным ураном»; «Да. На Упоровской АЭС произошла утечка радиационного газа. Скоро все окажемся в зоне отчуждения, будем от 3-метровых крыс отбиваться»; «Просто так такая лента на деревьях не появляется»; «Автор, как себя чувствуешь, жив ещё?» и т. п.

Между тем, как сообщало «URA.RU», подобная тревога в Перми, где местные жители заявили о радиационной аномалии на одном из пустырей, закончилась обнаружением капсулы с радиоактивным веществом. Колбу с радием вывезут в Свердловскую область и захоронят на одном из полигонов под Екатеринбургом.

Фото: паблик «ЧС Тюмень», ВК

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров