Место представляет опасность для всех живых существ
Специалисты из Екатеринбурга обнаружили в Перми место с повышенным радиационным фоном и выяснили причину этого. Из-под земли удалось изъять колбу с белым порошком — в котором опознали радий. Вещество соберут в специальные контейнеры и вывезут на полигон для последующего захоронения.
Колбу с порошком нашли в почве под асфальтом на месте, где несколько лет назад стояли частные гаражи в районе улицы Тихой. Порошок, по всей видимости, имеет промышленное происхождение, пишет портал 59.ru.
Отметим, что период полураспада радия-226 составляет 1600 лет. Ранее «URA.RU» писало о том, что участок с повышенным радиационным фоном, площадью в 12 квадратных метров, закрыли для прохода.