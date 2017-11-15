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Главные новости Пермского края
18:24  15 ноября 2017 0

В Перми нашли колбу с радиоактивным веществом. Идет дезактивация местности

Замер радиационного фона на улицах Екатеринбурга, микрорентгены, замер радиации, дозиметр, аллея культуры
Место представляет опасность для всех живых существФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты из Екатеринбурга обнаружили в Перми место с повышенным радиационным фоном и выяснили причину этого. Из-под земли удалось изъять колбу с белым порошком — в котором опознали радий. Вещество соберут в специальные контейнеры и вывезут на полигон для последующего захоронения.

Колбу с порошком нашли в почве под асфальтом на месте, где несколько лет назад стояли частные гаражи в районе улицы Тихой. Порошок, по всей видимости, имеет промышленное происхождение, пишет портал 59.ru.

Отметим, что период полураспада радия-226 составляет 1600 лет. Ранее «URA.RU» писало о том, что участок с повышенным радиационным фоном, площадью в 12 квадратных метров, закрыли для прохода.

Лев Истомин
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