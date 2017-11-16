Радиоактивную колбу из Перми захоронят недалеко от Екатеринбурга

22:26 16 ноября 2017 0

Но до этого она будет находиться в пункте долговременного хранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна дальнейшая судьба колбы с радиоактивным порошком, выкопанной накануне в Перми сотрудниками специализированной организации из Екатеринбурга. Как стало известно «URA.RU», работы по изъятию опасной находки из грунта, а также по деактивации территории проводили сотрудники уральского филиала ФГУП «РосРАО» (подразделение «Росатома», занимающееся транспортировкой и хранением радиоактивным отходов и отработанного ядерного топлива на территории всей Российской Федерации).

Накануне в СМИ появлялись новости о том, что колба доставлена в Екатеринбург — как сообщили «URA.RU» в «РосРАО», эта информация не соответствует действительности. «Наш автомобиль все еще пока находится в Перми, — рассказал агентству официальный представитель РосРАО Денис Плещенко. — Мы приехали, реабилитировали территорию, то, что нашли — колбу с солями радия-226 — поместили в контейнер. Грунт, который был вокруг, собран и помещен в бочку. Затем перевезем это на объект хранения радиоактивных отходов, где все это будет переупаковано».

Точный пункт назначения для спецгруза представитель «РосРАО» не назвал, поскольку эта информация является секретной (относится к категории «ДСП»). По данным «URA.RU», ближайший пункт хранения радиоактивных отходов «РосРАО» расположен в окрестностях города Верхняя Пышма в Свердловской области, еще один — в Челябинской, далее — уже в Сибири (всего у этой организации — 21 площадка по всей стране). В связи с этим наиболее вероятное место размещения радиоактивной колбы из Перми — площадка за Верхней Пышмой.

Выкопанную находку специалисты «РосРАО» расценивают как радиоактивные отходы 3 и 4 класса (источник загрязнения как среднеактивный отход, собранная вокруг него земля — низкоактивный). Храниться все это будет в пункте долговременного хранения до тех пор, пока не будет принято решение о захоронении этого отхода. Но заниматься этим будет уже другая специализированная организация — Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО — также филиал «Росатома»), на который государство возложило функции по утилизации РАО.

Национальный оператор как раз создает сейчас в России сеть полигонов для так называемой «финальной изоляции» радиоактивных отходов — первый такой полигон заработал год назад в Новоуральске, приняв первый контейнер с РАО от Уральского электрохимического комбината.

Не исключено, что и «пермская колба» когда-нибудь будет также утилизирована на новоуральском полигоне.

«Отдавать на захоронение одну колбу нет никакого смысла, — поясняет Денис Плещенко. — Когда будет накоплен определенный объем контейнеров, готовых для захоронения и когда Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами будет готов их принять, тогда и будет приниматься решение о том, где все это захоранивать».

По словам представителя «РосРАО», возникший вокруг «пермской колбы» ажиотаж вызывает у специалистов этой организации лишь недоумение: по сравнению в огромными объемами радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которые транспортирует и хранит «РосРАО», небольшая колба с радием-226 — это просто песчинка в море (например, сейчас «РосРАО» выполняет контракт по транспортировке ОЯТ с реакторов подводных лодок в Мурманской области — в рамках него из спецхранилища выгружено 1300 тепловыделяющих сборок, которые отправляются специальными эшелонами на ПО «Маяк» в г. Озерск Челябинской области (в августе на ядерный комбинат прибыл первый такой поезд, всего их будет 37).

Также преувеличенной называют сотрудники «РосРАО» и опасность, которую якобы представляла из себя колба. «Пройти мимо этого участка (когда еще никто ничего не знал) — это было бы сравнимо с полетом на самолете из Петербурга в Москву, — поясняет Плещенко (на большой высоте солнечная радиация в разы сильнее — прим. ред). По его словам, возле самого источника заражения в момент раскопок дозиметр показывал чуть более 30 микрозиверт в час (3000 микрорентген в час), тогда как на границе огороженной зоны в 12 м² уровень радиации уже не превышал норму (0,3 мкЗв/ч в час или 30 мкР/ч).

Между тем, до сих пор неизвестно, каким образом колба с радием-226 могла попасть в землю в жилом районе Перми — мнения экспертов по этому поводу расходятся.