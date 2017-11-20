В Перми жители дома на Пожарского, 15 решили необычным способом отомстить похитителю цветов из подъезда. Неравнодушные горожане опылили растения ядом и оставили тревожное предупреждение воришке. Фотография записки появилась в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».
Натерпевшиеся от хулигана жильцы подъезда оставили похитителю сообщение: «Любитель тырить цветы с лестничных клеток! Теперь цветы обработаны фунгицидом. Он не имеет вкуса, цвета и запаха и накапливается в листьях растений, далее испаряется с ростом листвы».
Авторы записки уточнили, что указанное вещество — это яд, который при вдыхании оставляет язвы в легких. «Долгой тебе, счастливой жизни», — написал борец за порядок в подъезде.
Впрочем, горожане в соцсетях заметили, что пермяки, похоже, допустили серьезную промашку, придумывая план мести. Ведь тем же ядом придется дышать всем владельцам квартир в подъезде. «И теперь все жители, проходя по подъезду, вдыхают и травятся?», — написал Петр. Другие пользователи подумали, что данная записка — всего лишь чья-то шутка. «Это все происки вегетарианцев», — написал Евгений.