Лидер пермских коммунистов накажет соратницу за политические амбиции

Лидер пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова намерена помешать своей соратнице Анне Барановой участвовать в выборах — 2026. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, объяснил, что Баранова пыталась самостоятельно решить вопрос в ЦК компартии о своем участии в выборах губернатора в качестве кандидата. Это якобы очень не понравилось Айтаковой.
«Баранова пыталась „прыгнуть через голову“ руководства крайкома КПРФ и напрямую договориться в ЦК КПРФ о своем выдвижении в губернаторы. Ресурса ей не хватило и кандидатом от КПРФ стала Айтакова. Естественно, Айтакова такие игры конкурентке прощать не намерена — теперь у Барановой мизерные шансы выдвинуться в депутаты через год. Дело в том, что у Айтаковой очень хорошие отношения с секретарем ЦК по оргработе Марией Дробот. Логично, что она будет рассчитывать на ее поддержку в этом вопросе», — отмечает источник, близкий к партии.
Айтакова, Баранова и Дробот на звонок корреспондента агентства не ответили, URA.RU направило запрос в пресс-службу политической партии. Баранова рассчитывала на участие в выборах губернатора, но московские партийцы в итоге выдвинули кандидатуру Айтаковой, а пермские коммунисты ее поддержали. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, на них заявились 11 кандидатов.
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