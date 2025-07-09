Лидер пермских коммунистов накажет соратницу за политические амбиции

Пермскому депутату от КПРФ Барановой помешают участвовать в выборах в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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У Анны Барановой могут возникнуть сложности с выдвижением в 2026 году
У Анны Барановой могут возникнуть сложности с выдвижением в 2026 году Фото:

Лидер пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова намерена помешать своей соратнице Анне Барановой участвовать в выборах — 2026. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, объяснил, что Баранова пыталась самостоятельно решить вопрос в ЦК компартии о своем участии в выборах губернатора в качестве кандидата. Это якобы очень не понравилось Айтаковой.

«Баранова пыталась „прыгнуть через голову“ руководства крайкома КПРФ и напрямую договориться в ЦК КПРФ о своем выдвижении в губернаторы. Ресурса ей не хватило и кандидатом от КПРФ стала Айтакова. Естественно, Айтакова такие игры конкурентке прощать не намерена — теперь у Барановой мизерные шансы выдвинуться в депутаты через год. Дело в том, что у Айтаковой очень хорошие отношения с секретарем ЦК по оргработе Марией Дробот. Логично, что она будет рассчитывать на ее поддержку в этом вопросе», — отмечает источник, близкий к партии.

Айтакова, Баранова и Дробот на звонок корреспондента агентства не ответили, URA.RU направило запрос в пресс-службу политической партии. Баранова рассчитывала на участие в выборах губернатора, но московские партийцы в итоге выдвинули кандидатуру Айтаковой, а пермские коммунисты ее поддержали. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, на них заявились 11 кандидатов.

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Лидер пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова намерена помешать своей соратнице Анне Барановой участвовать в выборах — 2026. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, объяснил, что Баранова пыталась самостоятельно решить вопрос в ЦК компартии о своем участии в выборах губернатора в качестве кандидата. Это якобы очень не понравилось Айтаковой. «Баранова пыталась „прыгнуть через голову“ руководства крайкома КПРФ и напрямую договориться в ЦК КПРФ о своем выдвижении в губернаторы. Ресурса ей не хватило и кандидатом от КПРФ стала Айтакова. Естественно, Айтакова такие игры конкурентке прощать не намерена — теперь у Барановой мизерные шансы выдвинуться в депутаты через год. Дело в том, что у Айтаковой очень хорошие отношения с секретарем ЦК по оргработе Марией Дробот. Логично, что она будет рассчитывать на ее поддержку в этом вопросе», — отмечает источник, близкий к партии. Айтакова, Баранова и Дробот на звонок корреспондента агентства не ответили, URA.RU направило запрос в пресс-службу политической партии. Баранова рассчитывала на участие в выборах губернатора, но московские партийцы в итоге выдвинули кандидатуру Айтаковой, а пермские коммунисты ее поддержали. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, на них заявились 11 кандидатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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