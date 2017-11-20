15:53 20 ноября 2017 0

Машина ГБР приставов припарковалась на месте для инвалидов Фото: Facebook Владимира Корнева

Руководство регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) накажет водителя группы быстрого реагирования за неправильную парковку у здания Центрального райсуда Челябинска. Поводом послужил рейд местного отделения «Союза добровольцев России», передает корреспондент «URA.RU».

Рейд проводился в рамках мониторинга реализации программы президента РФ «Доступная среда» для маломобильных групп населения. По словам руководителя местного отделения «Союза добровольцев России» Владимира Корнева, активисты побывали у здания областного суда и ГУ МВД региона, там места для инвалидов были пустыми. Однако у Центрального райсуда место было занято автомобилем УФССП.

«Будем писать обращение на имя руководителя УФССП Альбины Сухоруковой, чтобы она объяснила своим сотрудникам о недопустимости нарушения. Закон должен быть для всех един. Никакой срочности на момент проверки не было, более того, рядом были свободные для парковки места», — добавил Корнев. Он выложил фото нарушения у себя на странице в Facebook.

Фото: Facebook Владимира Корнева

В пресс-службе УФССП рассказали «URA.RU», что на фото — автомобиль группы быстрого реагирования ведомства. «Сотрудников ГБР часто вызывают для обеспечения безопасности судебных процессов, где рассматриваются сложные и резонансные дела. Сегодня заседание в Центральном районном суде Челябинска было посвящено продлению срока нахождения под стражей бывшего сотрудника силового ведомства, обвиняемого в коррупционном преступлении. Водитель не нашел свободного места у здания суда и вынужден был припарковаться на месте для инвалидов. Нарушение очевидно, ведется проверка, виновный будет наказан», — подчеркнули в силовой структуре.