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Главные новости Челябинской области
15:53  20 ноября 2017 0

Спецназ ФССП накажут за нарушение в центре Челябинска. ФОТО

Машина ГБР приставов припарковалась на месте для инвалидовФото: Facebook Владимира Корнева

Руководство регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) накажет водителя группы быстрого реагирования за неправильную парковку у здания Центрального райсуда Челябинска. Поводом послужил рейд местного отделения «Союза добровольцев России», передает корреспондент «URA.RU».

Рейд проводился в рамках мониторинга реализации программы президента РФ «Доступная среда» для маломобильных групп населения. По словам руководителя местного отделения «Союза добровольцев России» Владимира Корнева, активисты побывали у здания областного суда и ГУ МВД региона, там места для инвалидов были пустыми. Однако у Центрального райсуда место было занято автомобилем УФССП.

«Будем писать обращение на имя руководителя УФССП Альбины Сухоруковой, чтобы она объяснила своим сотрудникам о недопустимости нарушения. Закон должен быть для всех един. Никакой срочности на момент проверки не было, более того, рядом были свободные для парковки места», — добавил Корнев. Он выложил фото нарушения у себя на странице в Facebook.

Фото: Facebook Владимира Корнева

В пресс-службе УФССП рассказали «URA.RU», что на фото — автомобиль группы быстрого реагирования ведомства. «Сотрудников ГБР часто вызывают для обеспечения безопасности судебных процессов, где рассматриваются сложные и резонансные дела. Сегодня заседание в Центральном районном суде Челябинска было посвящено продлению срока нахождения под стражей бывшего сотрудника силового ведомства, обвиняемого в коррупционном преступлении. Водитель не нашел свободного места у здания суда и вынужден был припарковаться на месте для инвалидов. Нарушение очевидно, ведется проверка, виновный будет наказан», — подчеркнули в силовой структуре.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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