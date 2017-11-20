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Главные новости Югры
20:02  20 ноября 2017 0

Жители Югры в панике: смертельно опасные пациенты свободно гуляют по улицам

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, пробирка, эпидемия, защитная маска, вирус, защитная одежда
Инфицированные туберкулезом спокойно перемещаются по улицам БерезовоФото: depositphotos.com © URA.RU

В поселке Березово больные туберкулезом свободно перемещаются по поселению, несмотря на открытую форму болезни и высокий риск ее распространения. Об этом «URA.RU» рассказали жители крупного поселения.

На правах анонимности одна из жительниц поселка рассказала «URA.RU», что в местном противотуберкулезном диспансере проходят лечение больные с различной формой болезни. «Диспансер находится в районе школы-интерната. Больные ходят по всему посёлку, в прошлом году в нашем доме даже снимали квартиру два парня с открытой формой туберкулеза, после их выселили», — рассказывает собеседница.

Женщина также добавила, что основной контингент пациентов диспансера — это люди из незащищенных слоев общества: бывшие заключенные, малообеспеченные жители с наркотической и алкогольной зависимостями. Глава поселения Дмитрий Чупров подтвердил агентству, что подобные жалобы от граждан поступают и администрация поселения работает над возможными путями решения проблемы. «Этот вопрос лучше задать главному врачу диспансера, он уже задавался на оснований обращений граждан. Главврач утверждает, что по поселку ходят только пациенты с закрытой формой туберкулеза, которые не представляют угрозы. Их свободу передвижения ограничить нельзя, поскольку медучреждение не имеет статуса режимного объекта», — рассказывает Дмитрий Чупров.

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
Пациентов противотуберкулезного диспансера никто не ограничивает в свободе передвижения
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава поселения отметил, что от администрации в медучреждение было отправлено предложение сделать объект режимным и ограничить передвижение пациентов. «Данное предложение было направлено после трагедии, когда приехавший на лечение гражданин устроил резню и зарубил четырех жителей поселка», — рассказывает собеседник. Как ранее сообщало «URA.RU», один из пациентов диспансера совершил массовое убийство в поселке Березово. Жертвами злоумышленника стали трое мужчин и женщина. Конфликт разгорелся на бытовой почве, когда мужчина проиграл в карты.

Получить комментарий у представителей Березовского противотуберкулезного диспансера на момент публикации материала не удалось. Главный врач казённого учреждения Минзифа Хизбуллина не ответила на звонок журналиста. Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский также недоступен.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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