12:03 21 ноября 2017 0

В Озерске верят и не верят в опасность из-за выброса рутения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Озерска, одной из трех атомных «запреток» Челябинской области разделились во мнениях, верить ли сообщениям о том, что на химкомбинате «Маяк» в октябре была авария, из-за которой произошел выброс рутения. На странице «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте», горожане оставляют свои сообщения.

«Это очередной фейк! Само МАГАТЭ не подтвердило выброс — это раз! В выбросе не может содержаться только рутений, нашли бы и другие радионуклиды! Почему не нашли Sr, Cs? Это два! — пишет Сергей Комаристов. — И три. „В период с 25 сентября по 6 октября определялась обширным антициклоном с центром в районе Белого моря, который практически смыкался с антициклоном в центральной части Западной Сибири.“ Данное утверждение бред! Посмотрите на карту и вы поймете, что это огромная территория, разделённая Уральскими горами! И на этом огромном участке земли Росгидромет нашёл только два антициклона?!».

Сергей Жидков высказал предположение, что «накосячил» Росгидромет, опубликовавший на сайте сообщение об обнаружении рутения в Аргаяшском районе, близ ПО «Маяк». Он цитирует официальное сообщение; «Вск зафиксированные СРМ Росгидромета объемные активности рутений-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас =4,4 Бк/м3, регламентируемой в НРБ-99/2009». «Тем не менее в таблице на сайте ведомства загрязнение характеризуется как „экстремально высокое“ и „высокое“. По любому, наполняемость кладбища расставит (где надо) знаки препинания», — обращает он внимание пользователей. «Так экстремальный уровень загрязнения — это про процесс, а не результат. Там рост почти в 1000 раз за сутки. Рост экстремальный, уровень в 10 тысяч раз ниже допустимого. Никаких противоречий в этом месте», — отвечает ему Сергей Тарасов.

Часть пользователей все-таки считают, что опасность от выбросов есть. «Озерчане, зачем вы отрицаете выбросы? Давайте лучше требовать ежемесячных допвыплат для всех жителей города, а не только некоторых сотрудников „Маяка“», — предлагает Ксения Бухатина. «Если всё это правда, то кто-то должен понести персональную ответственность. Немедленно!» — пишет Игорь Лазарев.

Жительница Челябинской области, 59-летняя Любовь Мальцева, пострадавшая от аварии на ПО «Маяк», верит в то, что и на этот раз была авария, только на химкомбинате это скрывают. «Конечно, верю. Выбросы прошли, а они, молчат», — заявила «URA.RU» Любовь Мальцева.

Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником стал ядерный объект на Южном Урале. Позже французы выдвинули версию, что эпицентр выброса радиоактивных веществ, вероятнее всего, находился в окрестностях Перми. Российские эксперты заявили, что новость о радиационном выбросе в действительности является информационным вбросом.

Рутений вновь попал в информповестку, когда Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. Наибольшая концентрация рутения-106 наблюдалась в Челябинской области — в стокилометровой зоне ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива.

Власти Челябинской области заявили, что не получили от Росгидромета сообщений об опасности для региона. На ПО «Маяк» обещают дать официальный комментарий в самое ближайшее время.