Известный рэпер Oxxxymiron сравнил уральский климат с тем, что привычен жителям Нью-Йорка. Об этом он заявил 22 ноября, прилетев в Екатеринбург с большим концертом.
По приезде в столицу Урала Мирон Федоров (настоящее имя рэпера) поделился в «Твиттере» своими впечатлениями о местной погоде: «В Екатеринбурге чуть холоднее, чем в Нью-Йорке, но ненамного. Простите, сколько сейчас времени и какой это континент?» Накануне в городе прошел концерт петербургского рэпера Гнойного (также Слава КПСС). Он начал свое выступление с громких слов, назвав Екатеринбург «столицей СПИДа», о чем уже писало «URA.RU».
Гнойный получил неожиданную славу после рэп-баттла 6 августа. Их поединок стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. После него Гнойного пригласили на телепроект «Успех» на канале «СТС».