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22 ноября 2017
21 ноября 2017
16:01  22 ноября 2017 0

Oxxxymiron сравнил столицу Урала с Нью-Йорком. «Простите, какой это континент?»

ФОТО: Vimeo

Известный рэпер Oxxxymiron сравнил уральский климат с тем, что привычен жителям Нью-Йорка. Об этом он заявил 22 ноября, прилетев в Екатеринбург с большим концертом.

По приезде в столицу Урала Мирон Федоров (настоящее имя рэпера) поделился в «Твиттере» своими впечатлениями о местной погоде: «В Екатеринбурге чуть холоднее, чем в Нью-Йорке, но ненамного. Простите, сколько сейчас времени и какой это континент?» Накануне в городе прошел концерт петербургского рэпера Гнойного (также Слава КПСС). Он начал свое выступление с громких слов, назвав Екатеринбург «столицей СПИДа», о чем уже писало «URA.RU».

Гнойный получил неожиданную славу после рэп-баттла 6 августа. Их поединок стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. После него Гнойного пригласили на телепроект «Успех» на канале «СТС».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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