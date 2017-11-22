Семья пермских чиновников попалась на «липовых» декларациях

18:06 22 ноября 2017 0

В декларациях чиновников обнаружились «белые пятна» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На севере Прикамья в декларациях группы чиновников обнаружили неполные и недостоверные сведения. Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, провинившиеся «забыли» про свои акции и доходы в банке.

Агентству стало известно, что глава Кизела Андрей Родыгин получил представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. В октябре состоялась выборочная проверка муниципальных служащих на предмет предоставленных ими сведений о доходах и имуществе. Оказалось, что высокопоставленный сотрудник местной администрации указал в справке за 2016 год недостоверные и неполные сведения о заработке.

Так, заместитель главы администрации Александр Кустов не указал, что владеет акциями ОАО «Каменный пояс». Не отметил он также, что его супруга получила доход в «ОТП Банке».

По данным, опубликованным на сайте городского поселения, замглавы Кустов в 2016 году заработал почти 523 тысячи рублей. Ему принадлежат половина квартиры (46 квадратных метров) и автомобиль ВАЗ-21083. Акции действительно не упомянуты.

При этом жена вице-мэра Алевтина Кустова тоже является муниципальным служащим — работает в городской думе ведущим специалистом по бухгалтерскому учету и контролю аппарата. Чиновница за 2016 год задекларировала 490 тысяч рублей. Ей принадлежат 1/3 доли квартиры (50 кв. метров), земельный участок (600 кв. метров), жилой дом (24 кв. метра) и автомобиль Renault Sandero Stepway. Недостоверной оказалась декларация еще одной сотрудницы местного парламента, причем она также не указала акции «Каменного пояса».

В администрации и думе получить комментарии пока не удалось. Глава города Андрей Родыгин не ответил на телефонный звонок. В прокуратуре Кизела, однако, «URA.RU» сообщили, что руководители администрации и думы отреагировали на представление. Сотрудникам объявлены замечания.

Летом прошлого года, напомним, за формальное нарушение антикоррупционного законодательства поплатился оппозиционер Георгий Шабанов — председатель ТОС «Троица» и депутат-эсер Сылвенского сельского поселения. Оказалось, что политик в справке о доходах забыл упомянуть несовершеннолетнего ребенка, который теоретически мог иметь какой-то доход. Причем это стало известно благодаря доносу коллеги Шабанова.

В итоге было предложено лишить эсера депутатских полномочий, но идею поддержали 7 из 15 народных избранников — голосов не хватило. Шабанов подал справку о нулевых доходах сына. Но тогда коллеги объявили, что документ поступил с опозданием. Со второй попытки общественника-оппозиционера все же лишили мандата. Аналогичным образом в феврале этого года была «уволена» депутат Осинской гордумы Татьяна Азанова, не указавшая в декларации квартиру.

А год назад произошла обратная ситуация — недостоверные либо неполные сведения о доходах были выявлены в декларациях 10 из 18 депутатов Земского собрания Пермского района. Эта история закончилась тем, что прокуратура потребовала лишь дополнить справки и не допускать нарушений в будущем.