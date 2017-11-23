09:25 23 ноября 2017 0

Коммунальщики хотели побыстрее выкинуть строительный мусор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Красноярские коммунальщики придумали оригинальный способ погрузки мусора. На видео, опубликованном местным жителем, видно, как рабочие скидывают мешки с крыши многоэтажного дома прямо в кузов грузовика.

Заметно также, что коммунальщики не предприняли никаких мер безопасности. Вокруг мусоровоза не установлены заградительные ленты, а траектория полета мешков рассчитывалась явно на глаз. При этом неподалеку от мусоровоза прогуливаются люди, сообщает телеканал 360.

В администрации Красноярска пояснили, что таким образом коммунальщики пытались побыстрее избавиться от строительного мусора, скопившегося на крыше ремонтируемого дома.