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23 ноября 2017
22 ноября 2017
09:25  23 ноября 2017 0

В Красноярске сбрасывают мусор с крыш многоэтажек, рискуя задавить прохожих. ВИДЕО

Курган, осень, мешки с мусором
Коммунальщики хотели побыстрее выкинуть строительный мусорФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Красноярские коммунальщики придумали оригинальный способ погрузки мусора. На видео, опубликованном местным жителем, видно, как рабочие скидывают мешки с крыши многоэтажного дома прямо в кузов грузовика.

Заметно также, что коммунальщики не предприняли никаких мер безопасности. Вокруг мусоровоза не установлены заградительные ленты, а траектория полета мешков рассчитывалась явно на глаз. При этом неподалеку от мусоровоза прогуливаются люди, сообщает телеканал 360.

В администрации Красноярска пояснили, что таким образом коммунальщики пытались побыстрее избавиться от строительного мусора, скопившегося на крыше ремонтируемого дома.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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