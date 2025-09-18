Открытки и поздравления на День секретаря: душевные слова и красивые картинки

Подборка красивых открыток и поздравлений с Днем секретаря 94 сентября 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День секретаря отмечают 19 сентября
День секретаря отмечают 19 сентября Фото:

В России 20 апреля отмечают День секретаря. Он посвящен людям, которые помогают руководителям, поддерживают рабочие процессы и делают офисную жизнь более организованной. История праздника, традиции и красивые поздравления — в материале URA.RU.

Когда отмечают День секретаря

Официальной даты у праздника нет, но в России День секретаря традиционно отмечается 19 сентября. Вот уже двадцатый раз его отмечают на третью пятницу первого месяца осени. В этот день поздравляют секретарей, офис-менеджеров, административных ассистентов и всех сотрудников, чья работа связана с организацией деятельности компаний.

История праздника

День секретаря впервые отметили в США в 1952 году. Праздник подчеркивал вклад помощников и офисных специалистов в развитие бизнеса. Позже появился и Международный день секретаря.

В России праздник начали отмечать в 1990-е годы. Сегодня он стал популярным и в госструктурах, и в бизнесе. Руководители и коллеги благодарят секретарей за их труд, ведь именно они координируют встречи, принимают звонки, работают с документами и создают комфортную атмосферу в офисе.

Традиции праздника

Хотя День секретаря не является выходным днем, в компаниях принято устраивать небольшие корпоративные поздравления. Коллеги дарят цветы, сладости, сувениры или сертификаты. Часто руководство организует праздничный обед. Некоторые фирмы проводят конкурсы и шуточные номинации вроде «самый улыбчивый секретарь» или «мастер телефонных переговоров», чтобы поднять настроение коллективу.

Поздравления с Днем секретаря 2025

Для коллег:

  • Дорогие секретари, вы — опора и сердце любой организации. Спасибо за вашу терпеливость, внимание и заботу. Пусть работа приносит радость, а жизнь — счастье!
  • Уважаемые коллеги! Ваша профессия требует выдержки и ответственности. Желаем вам здоровья, карьерных успехов и теплого отношения руководителей.
  • Дорогие коллеги! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, приятными словами и признанием вашего труда.

Для друзей:

  • С Днем секретаря! Желаю тебе легкой работы, благодарных коллег и вдохновения в каждом дне.
  • Поздравляю! Пусть твоя внимательность и организованность помогают не только в офисе, но и в жизни.
  • С праздником! Ты настоящий профессионал, и пусть успехи приходят к тебе так же быстро, как ты решаешь любые задачи.

Для смс:

  • С Днем секретаря! Улыбок, радости и гармонии!
  • Поздравляю! Пусть работа будет легкой, а жизнь счастливой.
  • С праздником! Благополучия, удачи и теплых слов каждый день.

Открытки к Дню секретаря 2025

Пусть работа будет легкой, а жизнь счастливой
Пусть работа будет легкой, а жизнь счастливой
Фото:

Скачать

Желаем радости, удачи и тепла каждый день
Желаем радости, удачи и тепла каждый день
Фото:

Скачать

Пусть начальство ценит, а коллеги уважают
Пусть начальство ценит, а коллеги уважают
Фото:

Скачать

Желаем здоровья, улыбок и гармонии в душе
Желаем здоровья, улыбок и гармонии в душе
Фото:

Скачать

Пусть в делах будет порядок, а в сердце счастье
Пусть в делах будет порядок, а в сердце счастье
Фото:

Скачать

Желаем успешной работы и светлого настроения
Желаем успешной работы и светлого настроения
Фото:

Скачать

Пусть каждый день дарит вдохновение и силы
Пусть каждый день дарит вдохновение и силы
Фото:

Скачать

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России 20 апреля отмечают День секретаря. Он посвящен людям, которые помогают руководителям, поддерживают рабочие процессы и делают офисную жизнь более организованной. История праздника, традиции и красивые поздравления — в материале URA.RU. Когда отмечают День секретаря Официальной даты у праздника нет, но в России День секретаря традиционно отмечается 19 сентября. Вот уже двадцатый раз его отмечают на третью пятницу первого месяца осени. В этот день поздравляют секретарей, офис-менеджеров, административных ассистентов и всех сотрудников, чья работа связана с организацией деятельности компаний. История праздника День секретаря впервые отметили в США в 1952 году. Праздник подчеркивал вклад помощников и офисных специалистов в развитие бизнеса. Позже появился и Международный день секретаря. В России праздник начали отмечать в 1990-е годы. Сегодня он стал популярным и в госструктурах, и в бизнесе. Руководители и коллеги благодарят секретарей за их труд, ведь именно они координируют встречи, принимают звонки, работают с документами и создают комфортную атмосферу в офисе. Традиции праздника Хотя День секретаря не является выходным днем, в компаниях принято устраивать небольшие корпоративные поздравления. Коллеги дарят цветы, сладости, сувениры или сертификаты. Часто руководство организует праздничный обед. Некоторые фирмы проводят конкурсы и шуточные номинации вроде «самый улыбчивый секретарь» или «мастер телефонных переговоров», чтобы поднять настроение коллективу. Поздравления с Днем секретаря 2025 Для коллег: Для друзей: Для смс: Открытки к Дню секретаря 2025 Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...