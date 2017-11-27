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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:47  27 ноября 2017 0

Киев обвинил российский бренд одежды в терроризме. Заводы компании работают в Донбассе

Орлов Андрей. пресс-конференция. Челябинск., дресс-код, джинсы, колени, рваные, дыры, ветошь
Налоги за джинсы платили не в тот бюджетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война на Украине
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Служба безопасности Украины выступила с обвинением в пособничестве терроризму в адрес российской компании Gloria Jeans. После этого в брендовых магазинах прошли обыски.

Силовики обосновывают свои обвинения тем, что компания производит одежду и обувь в Луганской области, уплачивая налоги в бюджет непризнанной ЛНР, пишет «Ридус».

После этого представители СБУ арестовали продукцию компании в магазинах Киевской, Одесской, Харьковской и еще ряда областей Украины.

Отметим, что руководство Gloria Jeans отрицает факт поставок продукции, произведенной в Луганске, на Украину. Весь товар, по словам директора компании Владимира Мельникова, продается в России.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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