Налоги за джинсы платили не в тот бюджет
Служба безопасности Украины выступила с обвинением в пособничестве терроризму в адрес российской компании Gloria Jeans. После этого в брендовых магазинах прошли обыски.
Силовики обосновывают свои обвинения тем, что компания производит одежду и обувь в Луганской области, уплачивая налоги в бюджет непризнанной ЛНР, пишет «Ридус».
После этого представители СБУ арестовали продукцию компании в магазинах Киевской, Одесской, Харьковской и еще ряда областей Украины.
Отметим, что руководство Gloria Jeans отрицает факт поставок продукции, произведенной в Луганске, на Украину. Весь товар, по словам директора компании Владимира Мельникова, продается в России.