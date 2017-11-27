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21:00  27 ноября 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Суд Екатеринбурга решил судьбу врача, который едва не сжег ребенка во время операции

По слова коллег, Казанцев — настолько уникальный специалист, что заменить его на операциях некемФото: газета СОКБ-1 «Дела больничные»

Суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор по делу врача Свердловской областной клинической больницы №1 Константина Казанцева, который ранее был осужден за пожар, возникший во время операции на сердце 15-летней пациентки, из-за чего у нее обгорели глаза и плечи. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат медика. По его словам, суд решил, что в действиях врача не было состава преступления.

«Казанцева Константина Борисовича признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного Кодекса РФ» (причинение тяжкого вреда по осторожности), — говорится в решении суда. — Признать за Казанцевым… право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда».

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В Екатеринбурге осудили врача, который чуть не сжег ребенка во время операции

Врачу первой областной клинической больницы Константину Казанцеву пришлось пройти целую череду судов: сперва Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал его виновным и приговорил к году ограничения свободы. Медик и его адвокаты обжаловали это решение. «Приговор был отменен в связи с процессуальными нарушениями, когда выяснилось, что судья Верх-Исетского суда Екатерина Шопоняк вообще не имела права выносить решение», — пояснила адвокат Нина Люберцева. В итоге дело направили на новое рассмотрение — мировому судье Андрею Филатову.

«Он рассудил, что действия медицинской бригады были правильными с точки зрения и закона и правил применения электрооборудования, — рассказала „URA.RU“ Люберцева. — Врачи сработали очень грамотное и сделали все возможное для того, чтобы спасти жизнь пациента. Они не только „завели“ сердце девочки, но и избежали страшных последствий, какие бывают в подобных ситуациях (например, гипоксия, когда может пострадать мозг). Все остальные последствия, в том числе ожоги — это риски, которые до 100% процентов исключить нельзя».

Оправдательный приговор Казанцеву — хорошая новость для многих: его коллеги и даже родители самой потерпевшей девочки считали, что врача просто сделали крайним, возложив на него всю вину по уголовному делу.

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Напомним, во время той злополучной операции (она состоялась в феврале 2015 года) пожар вспыхнул после применения дефибриллятора (загорелась простыня, а затем операционное поле, куски горящей ткани упали на лицо ребенка). Операцию срочно прервали, девочку потом перевели в городскую детскую больницу №9: поврежденный глаз, к счастью, удалось спасти, а ожоги лица она лечила несколько лет.

По мнению многих, ответственность должна была бы нести больница, а не врач. Между тем, по словам главного врача СОКБ №1 Феликса Бадаева, в случившемся не виноват никто — это был несчастный случай.

Андрей Гусельников
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